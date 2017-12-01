Volkswagen въехал в фуру на Московском проспекте Брянска
Авария с участием легковой иномарки и большегруза произошла 25 декабря в Фокинском районе Брянска.
Как сообщают в соцсетях очевидцы, на пересечении Московского проспекта и улицы Транспортной водитель Volkswagen протаранил фуру. От удара Volkswagen развернуло с проезжей части к светофору. «Фура резко тормознула, «Пассат» не среагировал!» – утверждают очевидцы.
Официальной информации о причинах аварии и числе пострадавших пока не поступало.
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