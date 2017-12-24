В Брянске супруги лишились 165 тысяч, за выпивку пустив на ночлег незнакомца
В Брянске случайный гость обокрал семейную пару.
Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел в Бежицком районе. К женщине на улице подошел прохожий и попросил закурить. Завязалась беседа – и незнакомец попросился на ночлег. Супруг был не против. В обмен на ночевку новый знакомый вызвался скрасить вечер спиртным. После застолья все трое уснули. Утром хозяева дома не обнаружили ни гостя, ни 165 тысяч рублей, ни двух мобильных телефонов и написали заявление в полицию.
Подозреваемого – 33-летнего уроженца Иркутской области, ранее уже судимого, задержали в течение дня. К этому времени он успел избавиться от телефонов и спрятать деньги.
По статье «Кража» ему грозит до пяти лет лишения свободы. До суда он будет находиться под арестом.
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