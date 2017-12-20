На ферме в Клинцовском районе скрыли тяжелую травму работника

В Клинцовском районе работник фермы получил тяжелую травму при ремонте сельскохозяйственной техники.

В нарушение Трудового кодекса на ферме информацию о ЧП решили утаить, не сообщив о нем в районную прокуратуру.

После проверки прокурор возбудил в отношении специалиста по охране труда административное дело за нарушение государственных нормативных требований охраны труда и потребовал от руководства фермы устранить нарушения закона.

«Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры района», – сообщили в прокуратуре.