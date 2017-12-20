В Клинцах осудят «супермена», напавшего на следователя в зале суда

35-летний житель Клинцов ожидает суда за совершение сразу трех преступлений.

Как сообщили в СУ СК РФ по Брянской области, мужчину обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью совершенном с применением предметов в качестве оружия, угрозе причинением вреда здоровью с применением насилия в отношении следователя и публичном оскорблении представителя власти.

По версии следствия, 14 июня у общежития по улице Кюстендилской в Клинцах мужчина деревянной битой избил 25-летнего знакомого, нанеся ему тяжелые травмы.

После задержания 23 июня жителя Клинцов доставили в суд для избрания меры пресечения. В зале судебных заседаний, находясь за металлической решеткой, он стал угрожать расправой следователю полиции, ударил его кулаком и обматерил.

Расследование уголовного дела завершено. Суда обвиняемый дожидается под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.