В Брянске девушки пытались украсть из супермаркета продукты для новогоднего стола

В супермаркете Брянска предотвратили «новогоднюю» попытку кражи.

Как сообщили в областном УМВД, инцидент произошел в одном из крупных магазинов самообслуживания в Бежицком районе. Сотрудники службы безопасности задержали двух девушек, которые пытались вынести неоплаченный товар.

В корзине у них оказались кофе, конфеты, икра и другие продукты для праздничного стола, а также туалетная вода.

Прибывшие полицейские установили личности задержанных – ими оказались родные сестры, жительницы Бежицы 17 и 32 лет.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». В действиях старшей сестры полицейские также усмотрели признаки состава преступления по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».