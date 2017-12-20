В Брянске девушки пытались украсть из супермаркета продукты для новогоднего стола
В супермаркете Брянска предотвратили «новогоднюю» попытку кражи.
Как сообщили в областном УМВД, инцидент произошел в одном из крупных магазинов самообслуживания в Бежицком районе. Сотрудники службы безопасности задержали двух девушек, которые пытались вынести неоплаченный товар.
В корзине у них оказались кофе, конфеты, икра и другие продукты для праздничного стола, а также туалетная вода.
Прибывшие полицейские установили личности задержанных – ими оказались родные сестры, жительницы Бежицы 17 и 32 лет.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Кража». В действиях старшей сестры полицейские также усмотрели признаки состава преступления по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».
Новости регионов
В городе Дятьково побывали заместитель Министра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова, а также Дмитрий Маликов - композитор, певец, продюсер, народный артист РФ, член Общественной палаты ЦФО.
С 21 по 24 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» состоялся Чемпионат России по фигурному катанию. Гостями соревнований стали участники «Звездной дорожки» - серии мастер-классов для юных фигуристов, организованной «Ростелекомом» и Федерацией фигурного катания на коньках России.
В филиале http://www.mrsk-1.ru/ – «Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика, в котором приняли участие сотрудники филиала и ветераны брянской энергосистемы.
С 25 декабря 2017 года по 25 января 2018 года во всех субъектах РФ, по которым проходит Московская железная дорога, проводится акция «Безопасная железная дорога». Мероприятие организовано специально накануне новогодних праздников, чтобы напомнить правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Особенно важно рассказать о мерах безопасности школьникам и студентам, у которых наступают зимние каникулы.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.