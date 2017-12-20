Три человека ранены в лобовом ДТП под Клинцами

Три человека получили травмы в результате лобовой аварии в Клинцовском районе.

25 декабря около 18.15 на 40-м километре дороги Клинцы – Ущерпье – Красная Гора столкнулись Chevrolet Aveo и «ВАЗ-213100».

По данным областной ГИБДД, 30-летний водитель «ВАЗ-213100», двигаясь к селу Ущерпье со стороны Красной Горы, выехал на встречную полосу и протаранил «ВАЗ» под управлением 45-летнего водителя.

Виновник аварии получил закрытый перелом левой ключицы и ссадины лица. Его 28-летнего пассажира госпитализировали с закрытым переломом ребер слева.

44-летняя пассажирка «ВАЗа» получила ушиб левой половины грудной клетки.