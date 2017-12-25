Двухлетний мальчик и две женщины ранены в ДТП под Почепом

Три человека, включая маленького ребенка, пострадали в результате ДТП в Почепском районе.

Авария произошла 26 декабря около 23.35 на 71-м километре трассы Брянск – Новозыбков.

По данным областной ГИБДД, 34-летний водитель Toyota Camry, двигаясь в сторону Новозыбкова, при изменении направления дороги не справился с управлением. Машина оказалась в кювете, после чего перевернулась.

Двухлетний пассажир Toyota Camry получил ушиб и ссадины височной части головы и подкожную гематому височной области.

У 25-летней пассажирки резаная рана волосистой части головы, ушиб шейного отдела позвоночника, ушиб грудной клетки и сотрясение головного мозга. У 57-летней – ушиб лба.

Обе женщины от госпитализации отказались. Мальчика медики отпустили с назначением лечения.