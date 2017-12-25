В Брянске водитель «ВАЗа» сбил выбежавшую на дорогу женщину

В Фокинском районе Брянска пешеход-нарушитель угодила под колеса «ВАЗа».

Как сообщили в городском ОГИБДД, 26 декабря около 18.30 у дома № 15 по улице Красных Партизан 38-летнюю женщину сбил 34-летний водитель «ВАЗ-21150». По данным ГИБДД, женщина-пешеход внезапно выбежала на проезжую часть.

Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом нижней трети правого бедра и тупой травмой живота.

В момент ДТП его участники были трезвы, также сообщили в ГИБДД. По факту ДТП полицейские проводят проверку.