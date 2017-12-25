Мужчина погиб при пожаре в Клинцах

С 25 декабря 2017 года по 25 января 2018 года во всех субъектах РФ, по которым проходит Московская железная дорога, проводится акция «Безопасная железная дорога». Мероприятие организовано специально накануне новогодних праздников, чтобы напомнить правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Особенно важно рассказать о мерах безопасности школьникам и студентам, у которых наступают зимние каникулы.