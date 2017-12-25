В Брянске пьяный водитель въехал в столб, полиция его «простила» – очевидец
Житель Брянска рассказал о «коррупции» при оформлении ДТП с участием пьяного водителя.
В ночь на 27 декабря водитель Skoda въехал в электроопору у памятника чернобыльцам на улице Дуки в Советском районе Брянска, сообщил в соцсетях один из очевидцев Руслан. По его словам, около 2.00 «автомобиль выехал на полосу встречного движения, после чего врезался в столб».
После аварии, пишет брянец, водитель «кому-то позвонил, и приехали какие-то люди, потом они закрыли номера».
При этом, утверждает он, полицейские также «принимали в этом участие»: «Сотрудники видели, как он номера закрывал. Коррупция, господа».
«Причем он избежал наказания. Он был пьян», – также сообщает Руслан.
Официальной информации о ДТП пока не поступало.
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