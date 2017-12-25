Житель Клетни избивал жену, пока она не умерла

Житель Клетни до смерти забил жену.

На днях приговор по делу о жестоком убийстве женщины вынес Клетнянский районный суд.

Как сообщили в суде, в ночь на 5 августа пьяный мужчина в доме, где он жил со своей женой и детьми, набросился на супругу.

Он бил ее руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Женщина погибла на месте. По версии следствия, в общей сложности ей было нанесено не менее 36 ударов.

Перед судом житель Клетни предстал по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Он полностью признал свою вину. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.