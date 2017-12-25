Житель Клетни избивал жену, пока она не умерла
Житель Клетни до смерти забил жену.
На днях приговор по делу о жестоком убийстве женщины вынес Клетнянский районный суд.
Как сообщили в суде, в ночь на 5 августа пьяный мужчина в доме, где он жил со своей женой и детьми, набросился на супругу.
Он бил ее руками и ногами по голове, туловищу и конечностям. Женщина погибла на месте. По версии следствия, в общей сложности ей было нанесено не менее 36 ударов.
Перед судом житель Клетни предстал по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Он полностью признал свою вину. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.
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