На трассе Брянск – Смоленск перевернулся Volkswagen: водитель погиб
Смертельная авария произошла 27 декабря на трассе Брянск – Смоленск.
Как сообщили в областной ГИБДД, 29-летний водитель Volkswagen Polo ехал со стороны Брянска в сторону Смоленска и не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась.
От травм водитель погиб на месте.
31-летний пассажир получил ушибленную рану лобной области и ушиб грудной клетки. У 32-летней пассажирки ушиб легкого.
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