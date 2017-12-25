В Брянске перед Новым годом коммунальщики «закопали» пять домов
Пять частных домов на переулке Сургутском в Бордовичах Бежицкого района Брянска оказались в изоляции из-за ремонта, затеянного коммунальщиками перед Новым годом.
Возмущенные местные жители жалуются в соцсетях.
«А вот так будут встречать Новый год жители переулка Сургутского в Бежице. Надоели постоянные прорывы трубы? Хотели трубу поменять? Два года ждали? Пожалуйста! Прям перед праздниками! Пять домов просто закопали. А вы перед Новым годом посидите дома!» – пишет жительница одного из «закопанных» домов Ольга Николаева.
По ее словам, детских учреждений в шаговой доступности нет, в детсады и школы родители возят детей на машинах.
«Как теперь выезжать из дома?» – недоумевает автор фото.
Сколько продлится ремонт, пока неизвестно.
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