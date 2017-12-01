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В Брянске в иномарку запустили кирпичом с балкона многоэтажки

Опубликовано Сегодня, 08:30

Неприятный сюрприз накануне Нового года ждал жителя Советского района Брянска.

Как сообщают в соцсетях очевидцы, ночью 27 декабря с балкона девятиэтажного дома № 33 по улице Крахмалева на крышу легковой машины сбросили кирпич. Он помял крышу автомобиля и повредил лобовое стекло.

В соцсетях нашелся и непосредственный свидетель ЧП. «Стоял на балконе в этот момент, слышал, но такое ощущение, как будто что-то взорвалось. Сигналка не кричала, даже не понял», – сообщил он.

Вероятно, разыскать злоумышленника будет непросто.

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