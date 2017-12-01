В Брянске колесо припаркованной машины изрезали ножом

В Брянске произошел очередной случай автовандализма.

Неизвестные изрезали шину иномарки, припаркованной во дворе в Бежице.

«Будьте осторожны. Московский микрорайон. На шине два ножевых пробития по шине. Вот такие брянцы. Умеют поздравить с Новым годом», – жалуется автор фото в соцсетях.

Горожане отмечают, что «лучше уж нож в шину, чем силикат в крышу». Напомним, на днях на улице Крахмалева в Советском районе в машину запустили кирпичом с балкона девятиэтажки.



