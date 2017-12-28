22-летний водитель Мерседес сбил 21-летнего пешехода в Брянске

21-летний молодой человек получил тяжелые травмы в результате ДТП в Бежицком районе Брянска.

29 декабря около 13.40 у дома № 172а по улице Маяковского пешехода, переходившего дорогу по «зебре», сбил 22-летний водитель Mercedes-Benz E420, который ехал от улицы Ново-Советской к Кромской.

Пострадавшего госпитализировали с закрытым переломом правого бедра, правой голени, ушибом легких и переломом правой плечевой кости.

По данным ГИБДД, в момент ДТП водитель Mercedes был трезв.