22-летний водитель Мерседес сбил 21-летнего пешехода в Брянске
21-летний молодой человек получил тяжелые травмы в результате ДТП в Бежицком районе Брянска.
29 декабря около 13.40 у дома № 172а по улице Маяковского пешехода, переходившего дорогу по «зебре», сбил 22-летний водитель Mercedes-Benz E420, который ехал от улицы Ново-Советской к Кромской.
Пострадавшего госпитализировали с закрытым переломом правого бедра, правой голени, ушибом легких и переломом правой плечевой кости.
По данным ГИБДД, в момент ДТП водитель Mercedes был трезв.
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