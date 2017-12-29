На Авиационной в Брянске пьяный водитель без прав въехал в столб

Пьяный водитель устроил ДТП в Советском районе Брянска.

Как сообщили в областной ГИБДД, авария произошла 30 декабря около 6.20 на улице Авиационной.

По предварительным данным ГИБДД, 22-летний водитель «БМВ», не имеющий водительского удостоверения, ехал от улицы Объездной. Не справившись с управлением, он протаранил электроопору.

Водитель получил перелом плюсневой кости со смещением, ушиб мягких тканей и гематомы затылка – после оказания медицинской помощи медики отпустили его с назначением лечения.

От освидетельствования на состояние опьянения он отказался.