На Авиационной в Брянске пьяный водитель без прав въехал в столб
Пьяный водитель устроил ДТП в Советском районе Брянска.
Как сообщили в областной ГИБДД, авария произошла 30 декабря около 6.20 на улице Авиационной.
По предварительным данным ГИБДД, 22-летний водитель «БМВ», не имеющий водительского удостоверения, ехал от улицы Объездной. Не справившись с управлением, он протаранил электроопору.
Водитель получил перелом плюсневой кости со смещением, ушиб мягких тканей и гематомы затылка – после оказания медицинской помощи медики отпустили его с назначением лечения.
От освидетельствования на состояние опьянения он отказался.
Новости регионов
Смоленская полиция разыскивает свидетелей ДТП, во время которого погибла автоледи из Volkswagen Polo
Соглашение о сотрудничестве подписано между Брянским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Брянской областной организацией Российского профсоюза работников малого и среднего предпринимательства.
Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения.
В филиале http://www.mrsk-1.ru/ – «Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика, в котором приняли участие сотрудники филиала и ветераны брянской энергосистемы.
В предпраздничные и праздничные дни с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года изменится расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового Года и Рождества.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.