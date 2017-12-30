1 января в Брянске сгорели две машины

Два автомобиля сгорели в Брянске в первый день нового года.

Как сообщил в региональном ГУ МЧС, во втором часу ночи загорелся Hyundai, припаркованный на улице Белобережской в Фокинском районе. Пожарные прибыли на место в 1.27, через шесть минут после вызова. К этому времени пламя распространилось на площади 1 квадратный метр на заднем сиденье машины. Hyundai потушили в 1.38.

В одиннадцатом часу утра пожар случился на проспекте Ленина в Советском районе. В 10.12 пожарные получили сообщение о возгорании «ВАЗ-2111» (на фото). Прибыв на место в 10.16, они обнаружили, что горит моторный отсек на площади 1 квадратный метр. В 10.21 «ВАЗ» потушили.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причины пожаров устанавливаются.