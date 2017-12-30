Мужчина погиб при пожаре в Жуковке
Утром 1 января пожар в Жуковке унес жизнь мужчины.
Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, в 9.30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Лесной. В 9.32 пожарные прибыли на место.
Деревянный дом площадью 48 квадратных метров горел по всей площади. Потушить его удалось в 10.19 (на фото Брянского МЧС).
В результате пожара погиб 44-летний мужчина.
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