Мужчина погиб при пожаре в Жуковке

Утром 1 января пожар в Жуковке унес жизнь мужчины.

Как сообщили в ГУ МЧС по Брянской области, в 9.30 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по улице Лесной. В 9.32 пожарные прибыли на место.

Деревянный дом площадью 48 квадратных метров горел по всей площади. Потушить его удалось в 10.19 (на фото Брянского МЧС).

В результате пожара погиб 44-летний мужчина.