Двое подростков и трое взрослых ранены в ДТП в Бежицком районе Брянска
Пять человек получили травмы в результате ДТП в Бежицком районе Брянска.
Как сообщили в областной ГИБДД, 31 декабря около 21.25 на улице Молодой Гвардии столкнулись «Лада Гранта» и Toyota Avensis.
31-летний водитель «Лады» ехал от улицы Почтовой к улице Литейной. Не уступив дорогу, он врезался в Toyota Avensis, 27-летняя водитель которой двигалась по главной дороге со стороны улицы Дружбы к улице Ново-Советской.
42-летний пассажир Toyota Avensis получил ушибы и ссадины мягких тканей головы. У 11-летнего пассажира иномарки ушибленная рана правой брови. 15-летний пассажир Toyota Avensis получил ушиб мягких тканей головы и ссадину лица. У девушки – водителя Toyota Avensis ушиб левой голени, ушиб волосистой части головы и сотрясение головного мозга.
У 25-летней пассажирки «Лады Гранты» диагностировали ушиб грудины и ушиб правого тазобедренного сустава.
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