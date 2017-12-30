В Сельцо пропал 34-летний Дмитрий Потапов

В Сельцо пропал 34-летний Дмитрий Александрович Потапов.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз мужчину видели 17 декабря. Дмитрий Потапов дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 168 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, карие глаза. Особые приметы: борода, татуировка на руке в виде пантеры.

Был одет в синие джинсы, черную куртку, черную вязаную шапку и кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Потапова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.