В Сельцо пропал 34-летний Дмитрий Потапов
В Сельцо пропал 34-летний Дмитрий Александрович Потапов.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», в последний раз мужчину видели 17 декабря. Дмитрий Потапов дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 168 сантиметров, нормального телосложения, светло-русые волосы, карие глаза. Особые приметы: борода, татуировка на руке в виде пантеры.
Был одет в синие джинсы, черную куртку, черную вязаную шапку и кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Потапова, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.
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