В Новый год в Брянской области без вести пропал ребенок
В региональном УМВД подвели итоги празднования Нового года.
Грубого нарушения общественного порядка и резонансных происшествий в новогоднюю ночь зарегистрировано не было, сообщили в полиции.
Однако 31 декабря поступило сообщение о без вести пропавшем ребенке. Его удалось найти в кратчайшие сроки.
Также отмечают в УМВД, в праздничные дни активизировались телефонные мошенники. 31 декабря жительница Трубчевска перевела 30 тысяч рублей неизвестному, который представился ее знакомым и попросил деньги в долг.
Всего в новогодних гуляниях приняли участие 12 тысяч брянцев. Порядок охраняли около 1 тысячи полицейских и 50 участников общественных объединений правоохранительной направленности.
Новости регионов
Соглашение о сотрудничестве подписано между Брянским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Брянской областной организацией Российского профсоюза работников малого и среднего предпринимательства.
Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения.
В филиале http://www.mrsk-1.ru/ – «Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика, в котором приняли участие сотрудники филиала и ветераны брянской энергосистемы.
В предпраздничные и праздничные дни с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года изменится расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового Года и Рождества.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.