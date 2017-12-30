В Новый год в Брянской области без вести пропал ребенок

В региональном УМВД подвели итоги празднования Нового года.

Грубого нарушения общественного порядка и резонансных происшествий в новогоднюю ночь зарегистрировано не было, сообщили в полиции.

Однако 31 декабря поступило сообщение о без вести пропавшем ребенке. Его удалось найти в кратчайшие сроки.

Также отмечают в УМВД, в праздничные дни активизировались телефонные мошенники. 31 декабря жительница Трубчевска перевела 30 тысяч рублей неизвестному, который представился ее знакомым и попросил деньги в долг.

Всего в новогодних гуляниях приняли участие 12 тысяч брянцев. Порядок охраняли около 1 тысячи полицейских и 50 участников общественных объединений правоохранительной направленности.