Пенсионер погиб при пожаре на Московском проспекте в Брянске

Один человек погиб, 10 были эвакуированы во время пожара в Фокинском районе Брянска.

Утром 2 января загорелась квартира на Московском проспекте, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 5.29, через семь минут после вызова. В квартире на площади 10 квадратных метров горела мебель.

Пожарные эвакуировали 10 жильцов дома. Пожар потушили в 5.49.

Спасти жизнь 86-летнего пенсионера не удалось.