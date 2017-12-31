Пенсионер погиб при пожаре на Московском проспекте в Брянске
Один человек погиб, 10 были эвакуированы во время пожара в Фокинском районе Брянска.
Утром 2 января загорелась квартира на Московском проспекте, сообщили в региональном ГУ МЧС. Пожарные прибыли на место в 5.29, через семь минут после вызова. В квартире на площади 10 квадратных метров горела мебель.
Пожарные эвакуировали 10 жильцов дома. Пожар потушили в 5.49.
Спасти жизнь 86-летнего пенсионера не удалось.
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