Под Мглином пьяная девушка без прав решила прокатиться и въехала в дерево

Два человека ранены в «пьяном» ДТП в Мглинском районе.

Авария произошла 1 января около 15.00 на 10-м километре дороги Ветлевка – Вормино, сообщили в областной ГИБДД.

Место за рулем Subaru Legacy пьяной девушке, не имеющей водительского удостоверения, уступил 36-летний водитель. Сам он пересел на пассажирское сиденье.

По пути от села Осколково к селу Вормино пьяная «автоледи» не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.

«Автомобилистку» госпитализировали в районную больницу с переломом поперечного отростка 3-го и 4-го поясничных позвонков, ее пассажира – с переломом правой ключицы, переломом 6-го ребра справа, ушибом и гематомой правой височной области.

На него составили административный материал за передачу управления нетрезвой подруге.