Под Мглином пьяная девушка без прав решила прокатиться и въехала в дерево
Два человека ранены в «пьяном» ДТП в Мглинском районе.
Авария произошла 1 января около 15.00 на 10-м километре дороги Ветлевка – Вормино, сообщили в областной ГИБДД.
Место за рулем Subaru Legacy пьяной девушке, не имеющей водительского удостоверения, уступил 36-летний водитель. Сам он пересел на пассажирское сиденье.
По пути от села Осколково к селу Вормино пьяная «автоледи» не справилась с управлением. Машина вылетела в кювет и врезалась в дерево.
«Автомобилистку» госпитализировали в районную больницу с переломом поперечного отростка 3-го и 4-го поясничных позвонков, ее пассажира – с переломом правой ключицы, переломом 6-го ребра справа, ушибом и гематомой правой височной области.
На него составили административный материал за передачу управления нетрезвой подруге.
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