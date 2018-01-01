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В Брянске в ДТП с автобусом ранен водитель «Крайслера»

Опубликовано Сегодня, 13:18

Один человек пострадал в результате ДТП с участием автобуса и Chrysler Sebring в Советском районе Брянска.

Как сообщили в городском ОГИБДД, авария произошла 2 января около 18.20 на проспекте Станке Димитрова. Ее спровоцировал 56-летний водитель автобуса «МАЗ», который ехал от улицы Спартаковской к улице Пересвета. Не соблюдая дистанцию, он врезался в попутный Chrysler Sebring.

Водитель иномарки получил ушиб левого плечевого сустава.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

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