Пенсионерка пострадала во время поездки в брянской маршрутке
В Брянске пожилая женщина получила травму в маршрутном такси.
Как сообщили в городском ОГИБДД, ДТП произошло еще 30 декабря. Пожилая женщина упала в салоне маршрутки № 69 в районе дома № 35 по улице Крахмалева.
3 января она обратилась за медицинской помощью. В травмпункте у нее диагностировали ушиб правой половины грудной клетки.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
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