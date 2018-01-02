Пенсионерка пострадала во время поездки в брянской маршрутке

В Брянске пожилая женщина получила травму в маршрутном такси.

Как сообщили в городском ОГИБДД, ДТП произошло еще 30 декабря. Пожилая женщина упала в салоне маршрутки № 69 в районе дома № 35 по улице Крахмалева.

3 января она обратилась за медицинской помощью. В травмпункте у нее диагностировали ушиб правой половины грудной клетки.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.