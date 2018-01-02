На улице Севской в Брянске горела стена на кухне

В ночь на 4 января произошел пожар на улице Севской в Фокинском районе Брянска.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, около 3.00 загорелась стена на кухне в одной из квартир (на фото Брянского МЧС).

Пожарные прибыли на место в 3.11, через шесть минут после вызова. В 3.18 пожар потушили.

По данным МЧС, пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.