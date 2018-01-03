В ДТП на брянской трассе пострадавшую зажало в машине
Один человек пострадал в результате ДТП на брянской трассе.
По данным регионального ГУ МЧС, авария произошла у населенного пункта Софиевка Клинцовского района. Подробностей аварии в МЧС не сообщают.
Судя по фото ведомства, легковой автомобиль вылетел с проезжей части и врезался в дерево.
Как сообщает МЧС, пострадавшую зажало в машине – спасатели извлекли ее с помощью спецсредств. Ее доставили в больницу с травмами.
Информации от ГИБДД пока не поступало.
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