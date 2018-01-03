В новогодние праздники брянцы бросились воровать алкоголь из магазинов

В дни новогодних каникул в Брянской области участились попытки краж из магазинов самообслуживания.

Как сообщили в региональном УМВД, в основном брянцы пытались украсть спиртные напитки.

При этом зарегистрировано несколько мелких краж и четыре грабежа, совершенных на почве злоупотребления алкоголем. Три из них удалось раскрыть по горячим следам.

В целом в первые дни 2018 года оперативная обстановка в Брянской области оставалась стабильной и контролируемой, резонансных происшествий зарегистрировано не было, отметили в УМВД.