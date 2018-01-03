За день двое жителей Брянска перевели мошенникам 60 тысяч рублей

Сразу два случая телефонного мошенничества произошло в Брянске за один день.

Как сообщили в региональном УМВД, 3 января двоим жителям Брянска поступили звонки с одного и того же номера, зарегистрированного в Волгоградской области. В одном случае звонивший представился братом, в другом – знакомым и попросил помочь избежать уголовной ответственности. Обманутые брянцы перевели злоумышленникам по 30 тысяч рублей.

Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются полицейские.