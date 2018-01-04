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Под Клинцами девушка на Mitsubishi вылетела в кювет

Опубликовано Сегодня, 14:00

28-летняя девушка ранена в ДТП в Клинцовском районе.

Напомним, авария произошла 5 января около 10.45 на 12-м километре дороги Клинцы – Сураж.

По предварительным данным областной ГИБДД, девушка – водитель Mitsubishi Carisma, двигаясь со стороны Суража к Клинцам, не справилась с управлением. В результате машина оказалась в кювете.

Автомобилистку госпитализировали в Клинцовскую районную больницу с переломом левой ключицы.

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