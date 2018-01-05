В Навле водитель Nissan Primera задом въехал в припаркованный «ВАЗ»
Один человек пострадал в результате ДТП в Навле.
Авария произошла 6 января около 19.00 на улице Советской, сообщили в областной ГИБДД. 27-летний водитель Nissan Primera при движении задним ходом врезался в стоявший «ВАЗ-2107».
22-летняя пассажирка Nissan Primera получила ушиб поясничного отдела позвоночника – медики отпустили ее с назначением лечения.
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