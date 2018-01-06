На Кромской в Брянске водитель Nissan X-Trail сбил пешехода
53-летний мужчина пострадал в результате ДТП в Бежицком районе Брянска.
7 января около 21.10 у дома № 81 по улице Кромской пешехода сбил 51-летний водитель Nissan X-Trail, который ехал от улицы Ульянова к Ново-Советской. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.
Его госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом костей носа, рвано-ушибленными ранами лба и переносицы.
У пострадавшего взяли анализ крови на состояние опьянения. По данным ГИБДД, водитель Nissan был трезв.
Новости регионов
Соглашение о сотрудничестве подписано между Брянским региональным отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Брянской областной организацией Российского профсоюза работников малого и среднего предпринимательства.
Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения.
В филиале http://www.mrsk-1.ru/ – «Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика, в котором приняли участие сотрудники филиала и ветераны брянской энергосистемы.
В предпраздничные и праздничные дни с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года изменится расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового Года и Рождества.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.