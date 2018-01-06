На Кромской в Брянске водитель Nissan X-Trail сбил пешехода

53-летний мужчина пострадал в результате ДТП в Бежицком районе Брянска.

7 января около 21.10 у дома № 81 по улице Кромской пешехода сбил 51-летний водитель Nissan X-Trail, который ехал от улицы Ульянова к Ново-Советской. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

Его госпитализировали с ушибом головного мозга, переломом костей носа, рвано-ушибленными ранами лба и переносицы.

У пострадавшего взяли анализ крови на состояние опьянения. По данным ГИБДД, водитель Nissan был трезв.