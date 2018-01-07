Житель Рогнединского района до смерти забил друга табуреткой и монтировкой
Ссора двух товарищей в Рогнединском районе завершилась убийством.
Трагедия разыгралась ночью 5 января в деревне Старое Хотмирово, сообщили в СУ СК РФ по Брянской области.
58-летний хозяин дома выпивал вместе с 53-летним другом. Поссорившись с собутыльником, он принялся избивать его табуреткой и монтировкой. Травмы оказались смертельными.
Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». Подозреваемый задержан и заключен под стражу.
Новости регионов
Об Ираиде Евгеньевне Яшковой в Брянском региональном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» отзываются уважительно: «Одна из самых активных наших «опоровцев».
Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения.
В филиале http://www.mrsk-1.ru/ – «Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика, в котором приняли участие сотрудники филиала и ветераны брянской энергосистемы.
В предпраздничные и праздничные дни с 29 декабря 2017 года по 9 января 2018 года изменится расписание пригородных поездов Брянского региона МЖД, чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после Нового Года и Рождества.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.