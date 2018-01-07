В ДТП под Клинцами от машины осталась груда металла

Страшная авария произошла днем 9 января у поселка Овсеенков в Клинцовском районе.

Как сообщили в региональном ГУ МЧС, есть пострадавшие – спасателям пришлось деблокировать их из поврежденного автомобиля.

О причинах аварии и числе пострадавших в МЧС не сообщают. На фото с сайта ведомства видно, что от машины осталась лишь груда металлолома.

Информации от ГИБДД пока не поступало.