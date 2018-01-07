Новый знакомый украл у танцующего брянца пистолет
В Брянске 30-летний посетитель развлекательного заведения лишился оружия, пока плясал на танцполе.
Как сообщили в региональном УМВД, инцидент произошел в Володарском районе. Молодой человек отдыхал в кафе и познакомился с 33-летним местным жителем. После отдыха он заметил пропажу травматического пистолета из сумки и написал заявление в полицию.
Вскоре подозреваемого задержали. Пистолет у него удалось изъять. Он сознался, что решился на кражу, пока его новый знакомый был на танцполе. Жителю Володарского района грозит до пяти лет заключения.
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