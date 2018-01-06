В Брянске сдающая квартиру женщина лишилась 20 тысяч рублей

53-летняя жительница Советского района Брянска, сдающая квартиру, стала жертвой телефонного мошенника.

Как рассказали в региональном УМВД, 5 января женщине позвонил потенциальный квартиросъемщик, пожелавший как можно скорее внести предоплату. В ходе беседы та сама назвала ему логин и пароль от мобильного банка и в результате лишилась 20 тысяч рублей с карты.

Поняв, что поддалась на уловки мошенника, женщина написала заявление в полицию.

«Чаще всего преступники выстраивают разговор таким образом, что люди сами сообщают им всю требуемую информацию, – отмечают в УМВД. – Проявляйте максимальную бдительность и не торопитесь с переводом денег!».