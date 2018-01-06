Два человека ранены в ДТП из-за соломы на брянской трассе
Два человека пострадали из-за соломы, оказавшейся на проезжей части на 472-м километре трассы М-3 Украина.
Как сообщили в областной ГИБДД, 9 января около 20.20 44-летний водитель DAF TE 95FX c прицепом SCHMITZ, двигаясь от Брянска к Севску, объезжая тюковую солому, выехал на встречную полосу и врезался в Hyundai Elantra под управлением 33-летнего водителя.
Выяснилось, что в этот же день солома выпала с MAN с прицепом, 34-летний водитель которого не заметил падения груза и продолжил движение.
В результате аварии пострадали 73-летний пассажир Hyundai Elantra – у него вывих тазобедренного сустава и закрытый перелом нижней трети бедра – и 34-летняя пассажирка Hyundai Elantra, получившая ушиб грудной клетки и ушиб брюшной стенки. Пенсионера госпитализировали в больницу, женщина от госпитализации отказалась.
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