Житель Комаричского района привез брата в больницу, выпил и напал на полицейского

32-летний житель деревни Ольгино Комаричского района, переживающий за здоровье брата, пнул и ударил кулаком стража порядка.

Инцидент произошел вечером 8 сентября в Комаричской районной больнице. Как сообщает СУ СК РФ по Брянской области, пьяный мужчина нарушал общественный порядок: он вел себя агрессивно и ругался матом, игнорируя замечания медиков.

Прибывший полицейский попытался доставить дебошира в отдел для составления протокола, однако тот на выходе из больницы набросился на правоохранителя и ударил его ногой и кулаком.

В результате житель Комаричского района стал фигурантом сразу двух дел: административного и уголовного.

Свою вину он полностью признал и рассказал, что находился в больнице из-за госпитализации брата. Переживая за его здоровье, он решил выпить, после чего не смог сдержать эмоций.

Расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Применение насилия к представителю власти», завершено. После утверждения обвинительного заключения его направят в суд.