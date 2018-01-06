В Брянске ищут очевидцев падения пенсионерки в троллейбусе
ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП в Брянске, в результате которого пострадала 67-летняя женщина.
Напомним, 22 декабря около 8.50 у дома № 31 по улице Красноармейской пенсионерка упала в салоне троллейбуса № 6. Ее госпитализировали с переломом хирургической шейки правой плечевой кисти.
Очевидцев и всех, кто располагает о случившемся какой-либо информацией, просят обратиться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02.
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