В Брянске ищут очевидцев падения пенсионерки в троллейбусе

ГИБДД разыскивает очевидцев ДТП в Брянске, в результате которого пострадала 67-летняя женщина.

Напомним, 22 декабря около 8.50 у дома № 31 по улице Красноармейской пенсионерка упала в салоне троллейбуса № 6. Ее госпитализировали с переломом хирургической шейки правой плечевой кисти.

Очевидцев и всех, кто располагает о случившемся какой-либо информацией, просят обратиться в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по городу Брянску по телефону 74-71-02.