В Мглине ищут 66-летнего Михаила Моторина
В Мглине пропал 66-летний Михаил Степанович Моторин.
Пенсионер дезориентирован и нуждается в медицинской помощи, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». 2 января он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.
Приметы: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, короткие седые волосы. Был одет в темные трико, черную куртку, шапку-ушанку и темные сапоги.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Михаила Моторина, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.
Также отряд «Лиза Алерт» просит откликнуться добровольцев для поисков пенсионера.
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