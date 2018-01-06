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В Мглине ищут 66-летнего Михаила Моторина

Опубликовано Сегодня, 12:30

В Мглине пропал 66-летний Михаил Степанович Моторин.

Пенсионер дезориентирован и нуждается в медицинской помощи, сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт». 2 января он ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы: рост 175 сантиметров, плотного телосложения, короткие седые волосы. Был одет в темные трико, черную куртку, шапку-ушанку и темные сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Михаила Моторина, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 и 112.

Также отряд «Лиза Алерт» просит откликнуться добровольцев для поисков пенсионера.

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