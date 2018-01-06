В Клинцовском районе три срубленных сосны оценили в 23 тысячи рублей

30-летний, ранее судимый за убийство, местный житель и 29-летний молодой человек из Смоленска убили собутыльника; сейчас они задержаны, на них заведено уголовное дело, и суд избрал для них меру пресечения – заключение под стражу, об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.