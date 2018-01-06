В Клинцовском районе три срубленных сосны оценили в 23 тысячи рублей
В Клинцовском районе расследуют уголовное дело о незаконной рубке деревьев.
Как сообщили в Прокуратуре Брянской области, неизвестные срубили в Ущерпском участковом лесничестве три сосны общим объемом 1,17 кубометра. Размер ущерба, причиненного государственному лесному фонду, оценили в 23 тысячи рублей.
После проверки прокуратура направила материалы в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Сейчас полицейские проводят расследование.
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