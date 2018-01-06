В Унече переходившая дорогу женщина получила перелом лона и седалища
50-летняя женщина получила тяжелые травмы в результате ДТП в Унече.
9 января около 13.00 на улице Володарского женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сбил 30-летний водитель Renault Logan, который ехал в сторону улицы Кирова.
Как сообщает областная ГИБДД, женщину госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами волосистой части головы, переломом лонной и седалищной костей таза.
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