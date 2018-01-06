Пьяный таксист разбил две машины в Супонево и попытался сбежать

Вечером в Рождество пьяный таксист устроил массовое ДТП в Супонево и попытался скрыться.

Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

«Пьяный таксист «двоек» управлял «Рено Сандеро», на большой скорости снес одну машину, та вылетела на встречку, ударила машину, стоящую на светофоре!» – пишет автор снимков Елена.

По ее словам, обошлось без жертв – водитель такси отделался разбитым лбом.

«Это чудовище пыталось еще убежать два раза до прибытия инспекторов ДПС», – также сообщила Елена.

Кроме виновника аварии других пострадавших нет.



