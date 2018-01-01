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На проспекте Ленина в Брянске столкнулись три машины

Опубликовано Сегодня, 10:14

Тройная авария произошла на проспекте Ленина в Советском районе Брянска.

9 января около 9.40 у дома № 28 столкнулись Hyundai Solaris, Toyota Camry и «УАЗ-390995», сообщает городское ОГИБДД.

36-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь от улицы Дуки к улице Горького в крайнем левом ряду, из-за несоблюдения дистанции врезался в попутную Toyota Camry. От удара Toyota столкнулась с «УАЗом».

В результате ДТП пострадал 31-летний водитель Toyota Camry. У него повреждение связок шейного отдела позвоночника 1-й степени.

По данным ГИБДД, все водители были трезвы. По факту аварии полицейские проводят проверку.

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