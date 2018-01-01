На проспекте Ленина в Брянске столкнулись три машины
Тройная авария произошла на проспекте Ленина в Советском районе Брянска.
9 января около 9.40 у дома № 28 столкнулись Hyundai Solaris, Toyota Camry и «УАЗ-390995», сообщает городское ОГИБДД.
36-летний водитель Hyundai Solaris, двигаясь от улицы Дуки к улице Горького в крайнем левом ряду, из-за несоблюдения дистанции врезался в попутную Toyota Camry. От удара Toyota столкнулась с «УАЗом».
В результате ДТП пострадал 31-летний водитель Toyota Camry. У него повреждение связок шейного отдела позвоночника 1-й степени.
По данным ГИБДД, все водители были трезвы. По факту аварии полицейские проводят проверку.
Новости регионов
Об Ираиде Евгеньевне Яшковой в Брянском региональном отделении «ОПОРЫ РОССИИ» отзываются уважительно: «Одна из самых активных наших «опоровцев».
Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения.
В филиале http://www.mrsk-1.ru/ – «Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное Дню энергетика, в котором приняли участие сотрудники филиала и ветераны брянской энергосистемы.
Для удобства пассажиров в Брянской области в график движения двух пригородных поездов внесены изменения.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.