44-летний мужчина погиб при пожаре в Клинцовском районе
Крупный пожар произошел в ночь на 11 января в Клинцовском районе – один человек погиб.
Как сообщили в региональном ГУ МЧС, во втором часу ночи загорелся частный жилой дом на переулке Комсомольском в селе Гута-Корецкая. Пожарные прибыли на место в 1.55, через девять минут после вызова. Деревянный дом в 50 квадратных метров горел по всей площади.
Потушить пожар удалось спустя почти час – в 2.37. 44-летний мужчина погиб.
Причину пожара предстоит установить.
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