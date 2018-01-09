В Суземском районе перекрыли канал незаконной миграции
Суземский районный суд вынес приговор двоим организаторам незаконной миграции и троим иностранцам, пересекшим границу.
Как сообщили в региональной прокуратуре, двое россиян в целях заработка помогли троим гражданам Узбекистана и Азербайджана незаконно пересечь государственную границу Российской Федерации. 19 мая 2017 года по заранее разработанному маршруту они пешком перешли границу в лесу в Суземском районе.
По решению суда один из организаторов, ранее судимый, получил два года исправительной колонии общего режима. Второго суд приговорил к году условно.
Каждый из иностранцев получил по году заключения в колонии общего режима.
Уголовное дело расследовалось СО УФСБ России по Брянской области.
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