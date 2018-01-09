В Рогнединском районе ищут пропавшего в лесу Виктора Никитина
В Рогнединском районе пропал 57-летний Виктор Никитин.
Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», мужчина пропал 9 января в лесу недалеко от села Тюнино. На место поисков выехали пять экипажей добровольцев – всего 14 человек. Виктора Никитина также ищут полицейские, спасатели, местные жители и родственники.
«Всех объединила одна общая беда. Ребята-поисковики, полиция, МЧС, родные, близкие, да и просто неравнодушные люди. Дядя Витя очень добрый, отзывчивый человек! Сам всегда готов был прийти на помощь в любую минуту. Сейчас очень больно всем, знавшим его, и тем более близким людям. Молимся и до последнего верим в чудо!» – сообщила на странице отряда «Лиза Алерт» одна из знакомых Виктора Никитина Оксана Якутина.
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