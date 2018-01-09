31-летнего брянца задержали после покупки «соли»
Полицейские задержали 31-летнего жителя Бежицкого района Брянска после покупки наркотика.
Как сообщили в региональном УМВД, житель Бежицкого района бесконтактным способом приобрел «соль». При задержании у него изъяли сверток с порошкообразным веществом.
Возбуждено уголовное дело. Брянцу грозит до трех лет заключения.
Новости регионов
АПХ «Мираторг» увеличил объем производства высококачественной говядины в 2017 году на 32% до 82 тысяч тонн
В Общественной палате России состоялось заседание конкурсной комиссии Национальной премии «Бизнес-Успех», по результатам которого определились финалисты всероссийского этапа. Финал конкурса пройдет 6-7 февраля 2018 года в Москве.
Абоненты мобильной связи от «Ростелекома» в Центральном федеральном округе могут получить от трёх до шести месяцев бесплатного общения.
Работники Мглинского района электрических сетей (РЭС) филиала ПАО «МРСК Центра» – «Брянскэнерго» побывали в гостях в Мглинской специальной школе-интернате для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Для удобства пассажиров в Брянской области в график движения двух пригородных поездов внесены изменения.
Торжественное открытие «Андреевского парка» состоялось 9 сентября и стало прекрасным праздником для гостей и новосёлов коттеджного посёлка.