В Брянске пропал 34-летний Дмитрий Симачев
В Брянске пропал 34-летний Дмитрий Андреевич Симачев.
Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», 9 января мужчина ушел в неизвестном направлении. По словам брата Даниила, последняя локация Дмитрия – улица Карла Либкнехта в Бежицком районе.
Приметы: рост 195 сантиметров, плотного телосложения, короткие темные волосы, голубые глаза. Особая примета – большой шрам на брови.
Был одет в синие джинсы, серую толстовку, черную куртку и черные кроссовки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Симачева, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.
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