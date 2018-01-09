В Брянске пропал 34-летний Дмитрий Симачев

В Брянске пропал 34-летний Дмитрий Андреевич Симачев.

Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», 9 января мужчина ушел в неизвестном направлении. По словам брата Даниила, последняя локация Дмитрия – улица Карла Либкнехта в Бежицком районе.

Приметы: рост 195 сантиметров, плотного телосложения, короткие темные волосы, голубые глаза. Особая примета – большой шрам на брови.

Был одет в синие джинсы, серую толстовку, черную куртку и черные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Симачева, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.